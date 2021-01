Alexandre Frota distribui leite condensado durante lançamento da candidatura a presidente da Câmara Reprodução TV Câmara

Por iG

Publicado 27/01/2021 16:34 | Atualizado 27/01/2021 16:34

Brasília - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) realizou uma cerimônia de lançamento da sua candidatura ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (27). Durante o evento, o tucano distribuiu latas de leite condensado aos jornalistas que cobriam a coletiva.



O gesto foi uma provacação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por causa da reportagem do portal Metrópoles que revelou gastos de mais R$ 15 milhões da Presidência da República com a compra de leite condensado.

“Aonde será que vai todo esse leite moça? Eu queria que alguém me desse uma resposta. Com isso, acionei e fiz uma proposta de fiscalização e controle, que foi entregue, hoje, em virtude do crescimento desproporcional dos gastos com cartão corporativo“, disse o deputado, em tom de crítica aos gastos do governo federal.

Em um evento com tom de entretenimento e provocação, o deputado se comprometeu a levar ao plenário a discussão sobre o impeachment do presidente da República. Frota ergueu uma gaveta cheia de papeis e virou no chão ao afirmar que vai esvaziar a do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que segundo ele está "cheia". O próprio candidato afirmou está realizando uma candidatura de protesto.