Brasil

Mourão afirma que notícias sobre gastos do governo com alimentos é 'pura fumaça'

O vice-presidente minimizou a repercussão do montante de mais de R$ 1,8 bilhão com gastos alimentícios do governo federal. Segundo ele, as despesas são previstas no Orçamento

Publicado 27/01/2021 15:09 | Atualizado há 2 horas