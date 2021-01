Inep divulga gabarito oficial do Enem Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 20:58

Rio - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As respostas das provas, realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro, foram postadas no site do instituto por volta das 17h25 desta quarta-feira.

Duas questões das provas do segundo dia foram anuladas. Uma de Ciências da Natureza e Tecnologias e uma questão de Matemática e Suas Tecnologias. De acordo com o Inep, a anulação não compromete o cálculo da nota dos participantes.



Apesar do gabarito ter sido divulgado hoje, as notas oficiais só serão publicadas no dia 29 de março. Os resultados de quem for fazer a prova de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro, também sairão nesta data.