Menino foi mantido em barril fechado com pedra de mármore Reprodução

Por iG

Publicado 31/01/2021 09:52

Campinas - Uma criança de 11 anos foi resgatada pela Polícia Militar na tarde de sábado, do cárcere em que estava, em Campinas. De acordo com as informações preliminares, a polícia encontrou o local - um barraco no Jardim Itatiaia - após denúncia anônima.

O menino foi resgatado de dentro de um barril, amarrado e com um tempo de mármore usado como tampa. De acordo com o 2º sargento Mike Jason, em entrevista ao Uol, a situação em que o menino foi encontrado era "desoladora".

Até o momento há poucas informações sobre há quanto tempo a criança estaria em cárcere privado. Ainda segundo o sargento,"o homem disse que uma mulher, usuária de drogas, e com quem ele teve relação, afirmava que o filho era dele. Essa usuária abandonou o menino com ele e a atual companheira".

A criança também afirma ter sofrido diversas formas de tortura, entre as quais ser forçada a comer fezes por falta de alimentos disponíveis. Também há relatos de que o homem jogava água sanitária e água fria para dar banho no menino.

Ele foi alimentado e, no momento, recebe tratamento no Hospital Ouro Verde, em Campinas, para tratar o quadro de desidratação e desnutrição.