Tremor na fronteira entre a Guiana e o Brasil Reprodução

Por iG

Publicado 31/01/2021 18:28 | Atualizado 31/01/2021 18:34

Um terremoto, registrado na Guiana neste domingo (31), pôde ser sentido na Região Norte do Brasil. O tremor alcançou 5,7 de magnitude, com o epicentro a cerca de 40 quilômetros da fronteira, no estado de Roraima. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Estimativas do USGS mostram que o fenômeno atingiu a maior parte de Roraima e algumas áreas de Amazonas e Pará. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos.

O USGS ainda informou que a cidade brasileira mais próxima do centro do tremor foi Bonfim (RR), a pouco mais de 80 km da origem e que faz fronteira com o município guianense de Lethem.