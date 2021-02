Ala do governo defende saída de chanceler e cogita nome do senador como substituto Dammer Martins/MRE

Por iG

Publicado 02/02/2021 13:38 | Atualizado 02/02/2021 13:40

Brasília - Nas últimas semanas, as críticas envolvendo o nome de Ernesto Araújo ganharam força dentro e fora do governo, com o chanceler sendo apontado como o pior ministro pelo Congresso, mas o presidente sempre se manteve firme na convicção de que iria mantê-lo no cargo. Entretanto, tal postura pode estar perto de ser modificada e o nome do ex-presidente e atual senador Fernando Collor (PROS-AL) já surge como alternativa.



Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi, a ala política do governo Bolsonaro estaria sugerindo a mudança ao presidente para que a pasta das Relações Exteriores, tão vital em meio ao processo de negociações por vacinas e insumos para o combate à Covid-19, tivesse um político no comando.

Tal mudança sempre foi desdenhada pelo presidente, que tem em Araújo um de seus principais apoiadores. O apoio ao nome do chanceler já causou, inclusive, discussões dentro do governo: na última, Bolsonaro criticou o vice, Hamilton Mourão, por cogitar saída e disse que não precisa de "palpiteiro": "Se alguém quiser escolher ministro, se candidate em 22 e boa sorte em 23".

E não foi apenas Mourão quem levantou dúvidas sobre a continuidade de Araújo na pasta. Recentemente, auxiliares de Bolsonaro também apontaram o nome do ministro como o responsável pelo atraso na campanha de imunização no país e apontaram os recorrentes ataques à outras nações, em especial a China, nas redes sociais como um dos principais problemas.

Por outro lado, há um fator que pode impedir a movimentação. Ainda de acordo com o texto, o medo de um possível desgaste com ala mais radical do governo, que o acusaria de ter cedido ao "toma lá, dá cá" para garantir apoio aos seus candidatos na Câmara e no Senado, faz com que assessores de Bolsonaro defendam mudanças mais espaçadas na equipe ministerial, o que manteria Ernesto Araújo no comando da pasta.