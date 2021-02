Colégio de Campinas suspendeu as aulas presenciais após 34 professores serem infectados pela covid-19 Divulgação/Cecília Bastos

iG

02/02/2021

Após 34 professores ficarem infectados pela Covid-19, um colégio de Campinas, suspendeu as aulas presenciais nesta segunda-feira (01). A medida vale até o dia 18 de fevereiro e, durante esse período, as aulas serão remotas. Um aluno testou positivo para a doença e outros seis estão com sintomas. As informações são do Blog da Rose, do portal UOL.



O retorno às aulas no Colégio Jaime Kratz ocorreu no último dia 25 de janeiro. A escola tem 1,3 mil alunos e, em cada dia, havia 35% dos alunos presentes na escola. De acordo com o colégio, o distanciamento social e a desinfecção do prédio eram realizados diariamente, além do uso de álcool em gel e máscara, que também era respeitado.



Segundo o portal, os pais dos alunos foram comunicados e a escola passará por um processo de desinfecção. Todas as medidas de segurança sanitária foram e continuam sendo adotadas pela instituição. O Simed (sistema de informações do Estado) foi informado sobre a ocorrência e enviou uma planilha com dados epidemiológicos de todos os docentes infectados à Vigilância Sanitária de Campinas. A Delegacia de Ensino do Estado também foi comunicada.



Os alunos da Educação Infantil e Fundamental I foram separados em duas turmas, sendo uma de segunda, quarta e sexta e outra de terça e quinta. Já os estudantes do Fundamental 2, foram divididos em três turmas, sendo que o Grupo 1, na segunda-feira; grupo 2, na terça-feira e o grupo 2, na quarta-feira. O Ensino Médio teve o mesmo esquema.