Por iG - Economia

Publicado 02/02/2021 17:05 | Atualizado 02/02/2021 17:05

O aplicativo de entregas iFood anunciou uma doação de R$ 5 milhões para a construção da nova fábrica do Instituto Butantan, que irá produzir vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito na última sexta-feira (29) e, desde então, causou desconforto no setor.

Depois que o presidente do iFood, Fabrício Bloisi, realizou uma publicação nas redes sociais defendendo que entregadores devem estar nos grupos prioritários da vacina, o desconforto foi causado. Ele disse também que a doação foi feita para apoiar esse pedido.

De acordo com a coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo, a fala de Bloisi gerou opiniões opostas no setor. A ABO2O, associação que reúne empresas como Rappi, Loggi e 99, declarou que a priorização da vacinação de determinados grupos cabe somente aos especialistas.

Já Gil Diniz, presidente do SindimotoSP, que defende a vacinação prioritária da categoria, também criticou a iniciativa do iFood. Para ele, a atenção aos motoqueiros deveria vir do governo, e não de ações de marketing de empresas privadas.

O iFood também já sinalizou ao governo federal a disposição para realizar uma doação semelhante à Fiocruz.