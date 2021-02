Desde 2014, a Lava Jato abriu 79 fases e condenou 174 pessoas Cléber Mendes/ Arquivo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2021 11:34 | Atualizado 03/02/2021 11:38

Como anunciado em dezembro de 2020 pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou ao fim neste mês o prazo para integração da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) instituído no Ministério Público Federal do Paraná.



Desde o dia 1º de fevereiro, a força-tarefa paranaense deixou de existir oficialmente, após quase sete anos de trabalho e 79 operações. Quatro de seus membros seguirão no Gaeco, com mandatos até agosto de 2022, para garantir a continuidade das investigações em curso. A equipe é composta ainda por mais cinco procuradores.



Veja a composição do Gaeco no Paraná:



- Alessandro José Fernandes de Oliveira



- Daniel Holzmann Coimbra



- Henrique Gentil Oliveira



- Henrique Hahn Martins de Menezes



- Laura Gonçalves Tessler



- Lucas Bertinato Maron



- Luciana de Miguel Cardoso Bogo



- Raphael Otavio Bueno Santos



- Roberson Henrique Pozzobon.



Dados e números



Desde 2014, a Lava Jato abriu 79 fases e condenou 174 pessoas. Entre elas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral - além de diversos atores políticos das últimas décadas como José Dirceu e Antônio Palocci. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), R$ 4,3 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos por meio de acordos de colaboração premiada e de leniência.