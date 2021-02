Por IG - Último Segundo

Publicado 03/02/2021 12:28

Um tesouro de moedas centenárias foi encontrado no quintal da casa de uma idosa, de 77 anos, em Colares, cerca de 62km de Belém. Com o achado, ela teve que se mudar da cidade pois a população local estava querendo explorar seu terreno para continuar a busca por tesouros. As informações foram apuradas pelo Uol.

Segundo o filho da idosa, Hernani Júnior, servidor público, de 50 anos, a vida de sua mãe mudou completamente e para uma maneira negativa, depois que as moedas foram encontradas em seu quintal. As fotos de um carrinho de mão cheio de moedas antigas viralizou nas redes sociais.

O achado é do século 19, tempo do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve e nessa época, o Brasil já não era mais considerado como colônia portuguesa. Se colocada legalmente no mercado de colecionadores, a moeda pode chegar em até R$15 mil.

"Tem valor de mercado? Tem, mas o pessoal acha que vale milhões de reais. O que era para ser algo legal acabou virando um risco", fala o filho sobre o comportamento da população para buscar novas moedas.

A família preserva a identidade da idosa. Em sua antiga moradia, ela dividia a residência com sua irmã de 85 anos. As duas moravam sozinhas e após o ocorrido, tiveram que se mudar para Belém. A decisão da mudança veio através de um episódio de que um suspeito invadiu o terreno a procura de moedas e chegou a entrar dentro da residência e ser notado pela idosa. Em seguida, o local foi fechado e está sendo monitorado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Moeda de 1819 encontrada no quintal da idosa Divulgação/Prefeitura de Colares

"Ela gritou dizendo que iria chamar a polícia porque não poderia mexer no terreno. Nisso, o indivíduo a atacou, mas deixou hematomas no rosto e na cabeça. Depois de chamar os vizinhos, esse homem fugiu e ainda levou o celular. No mesmo dia, levamos minha e mãe e minha tia para Belém para manter a segurança delas", contou o filho.

Hernani conta que a família já suspeitava sobre a existência de um tesouro no terreno. Ele conta que ao longo dos anos, eles foram encontrando algumas moedas pelo terreno com brincadeiras pelo local, que tem o fundo de sua área externa para uma praia. Porém, nunca imaginaram que o achado valeria tanto. "Ali era área de porto, a gente achava algumas moedas quando éramos criança, mas não tínhamos noção do valor ou até mesmo o que era", ressalta.

No dia 16 de janeiro, dezenas de moedas foram encontradas no terreno. Quando acionada, a prefeitura de Colares considerou o achado como um “tesouro” e isolou o terreno para conter o assédio dos moradores após a notícia ter se espalhado pela cidade.

Segundo a Secretaria de Cultura de Colares, vizinhos ligaram para a Prefeitura para notificar que um homem, se passando por professor de história, entrou no terreno da idosa com outras pessoas e saiu levando moedas.

Em seguida, a Prefeitura abriu um boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma investigação está sendo feita na área isolada. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal. O Iphan declarou que iniciará um mapeamento no terreno, o que segundo a família, já foi iniciado.