Doria criticou Bolsonaro em entrevista à CNN internacional Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2021 13:34 | Atualizado 03/02/2021 13:35

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que devem chegar na noite desta quarta-feira, 3, ao Brasil lote de insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. Segundo afirmou o governador nesta quarta, a carga chega ao país pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O governo do Estado já havia anunciado a chegada.



A previsão é de que, após a produção e envase pelo Butantan, as vacinas sejam distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro. Conforme afirmou Doria, até março, o País terá 17,3 milhões de doses para a campanha de imunização contra a covid-19. De acordo com ferramenta de acompanhamento, o Estado já aplicou 540,7 mil doses.



O governador reforçou também o início da vacinação em idosos acima de 90 anos na próxima segunda-feira (8). Segundo anunciou o governador, a aplicação contará com 470 novos postos de vacinação, inclusive no formato de drive-thru.