Motoboy pediu desculpas após imagens viralizarem Reprodução Facebook

Por iG

Publicado 03/02/2021 17:03

Vitória - As imagens de Vinicius de Paula, de 27 anos, conduzindo uma motocicleta usando apenas capacete, sem nenhuma peça de roupa no município de Guandu, no Espírito Santo, no último sábado (30) viralizaram.



A situação inusitada levou a vários pedestres filmarem o motoboy. O número da Polícia Militar do Espírito Santo chegou a ficar congestionado após receber tantas ligações denunciando o atentado ao pudor.

Ao chegar em casa após o ‘passeio’, Vinícius foi preso em flagrante e levado a delegacia da polícia, e autuado pelo crime de ato obsceno em lugar público, que prevê pena de três meses a um ano de detenção.

Após a repercussão, Vinícius gravou um vídeo se explicando. Se denominando como "peladão da cidade”, pediu desculpas. Confira: