Brasil

'Nos encontramos em 2022', diz Bolsonaro, após gritos de 'genocida' e 'fascista'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito no cargo com apoio do Planalto, tentou acalmar os ânimos do plenário e pediu respeito

Publicado 03/02/2021 17:12 | Atualizado há 2 horas