Brasil registra 1.254 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 227.563 Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2021 20:03 | Atualizado 03/02/2021 20:07

Rio - O Brasil registrou 1.254 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ao todo, 227.563 pessoas perderam suas vidas em decorrência do coronavírus no País.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.002 novos casos da doença, elevando o total de registros de covid-19 no Brasil para 9.339.420.