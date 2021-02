Brasil

'Para mim, só é prioridade o que combate efeitos da pandemia', diz Ramos

Segundo o vice-presidente da Câmara, os temas urgentes são os que têm 'relação com a vacina, com a reestruturação do sistema de Saúde e com a possibilidade de se criar um programa de renda mínima bem estruturado e consistente'

Publicado 04/02/2021 10:45 | Atualizado há 2 horas