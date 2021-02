Anteriormente, o presidente já prometeu aumentar a taxa de isenção do imposto, citando que o teto subiria para R$3 mil AFP

A justificativa de Bolsonaro para não ter alterado a tabela ainda é a pandemia do coronavírus. "No ano passado, não mexi porque gastamos R$ 700 bilhões. Então não foi possível", disse o presidente. Ele reforçou, ainda, que as mudanças não serão significativas como ele gostaria e voltou a flertar com seu discurso negacionista, culpando as medidas de isolamento social para prevenir a contaminação da covid-19.

"A economia parece que tá voltando, né? Dá pra dar uma mexidinha nela, sim. Dá pra dar uma mexida... Não dá pra onde eu queria que chegasse, porque o ano passado foi um baque muito grande, foram R$ 700 bilhões de endividamento. Mas sei que tá difícil. Assim como o preço de combustível subiu, cesta básica, mas são as consequências do 'fique em casa'", concluiu.