"Essa CPI das Fake News teria de acabar, ela é uma vergonha", disse a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), uma das investigadas no inquérito Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/02/2021 15:38

A indicação das deputadas bolsonaristas Bia Kicis (PSL-SP) e Carla Zambelli (PSL) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e para a Secretaria de Comunicação da Câmara, respectivamente, entrou na mira da oposição. Na quarta-feira, 3, os deputados Ivan Valente (SP) e Talíria Petrone (RJ) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que levante o sigilo de duas investigações que atingem as bolsonaristas: os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos.



O primeiro foi aberto para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças dirigidas aos ministros do tribunal. O segundo investiga a organização e o financiamento de manifestação contra as instituições e a democracia.



"É imprescindível que os parlamentares tenham pleno conhecimento do conteúdo e do estágio das investigações em curso perante esta Corte sobre a conduta das Deputadas para decidir sobre o futuro dos órgãos mencionados", diz o ofício enviado ao gabinete de Alexandre de Moraes, relator das duas investigações. Uma versão semelhante do documento foi encaminhada à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News.