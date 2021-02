Deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) Agência Brasil

Por iG

Publicado 04/02/2021 18:33 | Atualizado 04/02/2021 18:38

Brasília -O ex-presidente da Câmara dos Deputados , Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve deixar seu partido atual rumo ao PSL, segunda maior legenda em número de parlamentares na Casa. A ideia de Maia é levar consigo cerca de 40 políticos, boa parte deles do DEM.



Segundo informações do jornal O Globo , a lista de Maia contêm governadores, prefeitos, deputados federais e deputados estaduais com os quais cultivou relação próxima em seu período como presidente da Câmara.

Maia acredita que o PSL tem estrutura para ser protagonista nas eleições de 2022, e planeja articular candidatura à presidência para entrentar Jair Bolsonaro.



Dirigentes do PSL, porém, apesar de se animarem com o projeto, avaliam que o deputado precisaria adotar uma postura menos agressiva do que a que manteve como presidente da Câmara, quando, em muitas ocasiões, entrou em atrito com Bolsonaro.