Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a mais de 3,7 milhões Imagem Internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/02/2021 21:00 | Atualizado 08/02/2021 21:01

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 8, a 3.783.228, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 210.078 pessoas receberam a primeira dose.



O número de imunizados representa 1,79% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 33.723 pessoas (0,02% da população)



O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 905.116 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 268 214 imunizados.



Vacinados no Brasil por Estado:



AC - 10.402



AL - 67.515



AM - 127.606



AP - 10.864



BA - 291.676



CE - 183.161



DF - 101.133



ES - 81.063



GO - 133.201



MA - 87.760



MG - 304.025



MS - 73.508



MT - 60.137



PA - 78.506



PB - 71.843



PE - 195.191



PI - 47.063



PR - 212.935



RJ - 268.214



RN - 65.778



RO - 27.496



RR - 14.874



RS - 231.768



SC - 89.162



SE - 29.086



SP - 905.116



TO - 14.145