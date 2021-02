Brasil registra 238,5 mil mortes causadas por covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:17 | Atualizado 19/02/2021 19:20

O Brasil registrou 1.308 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. Com isso, o total de óbitos pela doença no país chega a 244.765.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 51.050 casos do novo coronavírus, elevando o total de registros para 10.081.676.



O Sudeste contabiliza 3.672.495 casos da doença e 113.243 mortes O Nordeste chegou nesta sexta a um total de 2.369.069 registros de covid-19 e 54.492 óbitos. O Sul do País contabiliza 1.838.550 casos e 29.618 mortes em decorrência da doença. O Norte chegou a 1.121.803 casos e 25.759 óbitos. O Centro-Oeste tem 1.079.759 casos do novo coronavírus e 21.653 mortes.