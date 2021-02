Votação pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, no plenário da Câmara, teve a participação de 497 parlamentares de forma presencial e remota Michel Jesus/agência Câmara

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 10:29

BRASÍLIA — Por 364 votos a 130, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) na noite desta sexta-feira (19), detido em flagrante na última terça-feira (16) por ter publicado um vídeo com insultos aos membros do Supremo Tribunal Federal (STF).



A ordem de prisão foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes e ratificada pelos colegas por unanimidade na quarta-feira (17), após o deputado ter publicado um vídeo insultando os membros do STF.



No Rio de Janeiro, dos 45 parlamentares que representam o estado, 28 votaram para manter a prisão de Daniel Silveira e 13 foram contra. Quatro deputados não votaram, entre eles, Flordelis dos Santos, que sofreu de mal súbito e foi hospitalizada, de acordo com a sua assessoria.



Confira o voto de cada deputado do Rio de Janeiro.

Votaram a favor de manter a prisão do deputado no Rio:

Vinicius Farah (MDB)

Talíria Petrone (PSOL)

Soraya Santos (PL)

Rosangela Gomes (REPUBLICANOS)

Rodrigo Maia (DEM)

Pedro Augusto Palareti (PSD)

Paulo Ramos (PDT)

Marcos Soares (DEM)

Marcelo Freixo (PSOL)

Marcelo Calero (CIDADANIA)

Lourival Gomes (PSL)

Juninho do Pneu (DEM)

Jorge Braz (REPUBLICANOS)

Jandira Feghali (PCdoB)

Gutemberg Reis (MDB)

Glauber Braga (PSOL)

Felício Laterça (PSL)

Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP)

David Miranda (PSOL)

Daniela do Waguinho (MDB)

Clarissa Garotinho (PROS)

Christino Aureo (PP)

Chiquinho Brazão (AVANTE)

Chico D'Angelo (PDT)

Benedita da (Silva PT)

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE)

Altineu Côrtes (PL)

Alessandro Molon (PSB)

Votaram contra a prisão do deputado no Rio:

Sóstenes Cavalcante (DEM)

Ricardo da Karol (PSC)

Professor Joziel (PSL)

Paulo Ganime (NOVO)

Otoni de Paula (PSC)

Márcio Labre (PSL)

Major Fabiana (PSL)

Luiz Lima (PSL)

Luiz Antônio Corrêa (PL)

Hugo Leal (PSD)

Helio Lopes (PSL)

Delegado Antônio Furtado (PSL)

Carlos Jordy (PSL)