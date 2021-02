Especial vai ao ar no canal oficial do Instituto no YouTube, a partir do dia 01 de março, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, até o dia 16 de abril Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:18

Recordar é viver e aprender. É com essa premissa que acontecerá o (Re) Viva Êxito de Empreendedorismo - um compilado com apresentações de todas as edições do Summit Êxito de Empreendedorismo e dos seminários do projeto Facing the Giants - eventos organizados pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Serão mais de 150 horas de conteúdo online e gratuito, com grandes empreendedores do Brasil. O especial vai ao ar no canal oficial do Instituto no YouTube, a partir do dia 01 de março, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, até o dia 16 de abril.

O presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do (Re)viva Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz, falou sobre o novo projeto. “Seguimos firmes no propósito de transformar o Brasil através do empreendedorismo, por isso, decidimos disponibilizar os conteúdos dos nossos eventos para que todos tenham a oportunidade de rever grandes palestras e aprender com os ensinamentos dos empreendedores que já passaram por eles”, relata. “O (Re)viva Êxito de Empreendedorismo teve uma curadoria especial, pensada em todas as pessoas que desejam empreender neste momento de pandemia e não sabem como”, finaliza.

Uma das apresentações na área de finanças para o empreendedor, será a do CEO da XP Inc., Guilherme Benchimol, com uma apresentação que narra a criação da corretora de valores brasileira, considerada uma das maiores corretoras independentes do Brasil, além dos desafios e lições que carimbaram a sua trajetória de sucesso. “Eu nunca encontrei ninguém na vida que conseguiu chegar lá e não acreditou. Aquele que não acredita, nunca sai do lugar, por isso manter a perseverança e ser otimista é o ponto de partida de tudo”, reforça.

Outra palestra que estará disponível ao público será a do empreendedor e artista, Wesley Safadão. Durante a visita aos estúdios do Summit Êxito de Empreendedorismo para a gravar a sua apresentação, o cantor compartilhou alguns pensamentos que regem o seu estilo de vida e os moldes da sua carreira tão bem-sucedida. “A diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Quando damos o primeiro passo, nos chamam de louco. Quando dá certo, somos levados ao patamar da genialidade. Estar do lado de pessoas boas e se espelhar em pessoas bem-sucedidas faz toda diferença. Perto de pessoas de sucesso, sua margem de acerto fica maior”, destacou.

O evento irá ao ar por 35 dias e terá a presença de nomes como do presidente do Crédit Suisse no Brasil, José Olympio; do fundador do O Primo Rico, Thiago Nigro; o fundador do BTG Pactual, André Esteves; o palestrante e autor do best-seller ‘Seja Foda!’, livro de negócios mais vendido do país, Caio Carneiro; o ilusionista, hipnólogo e youtube, Pyong Lee; o CEO da Bossa Nova Investimentos, premiado como melhor Investidor Anjo do Brasil pelo Startup Awards, João Kepler; a CEO da ATOM e investidora no programa Shark Tank Brasil, Carol Paiffer; do criador da revolucionária metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS), Paulo Vieira; do fundador da Polishop, João Appolinário; do fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, José Roberto Marques; da executiva de Tecnologia, Lilian Primo Albuquerque, da maior especialista em Autoconhecimento e na metodologia Hoffman, Heloisa Capelas, do reitor do Centro Universitário UniCarioca e doutor em Inteligência Artificial, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier, e muitos outros nomes de referências em diversos setores. A lista completa com os nomes participantes está disponível no site do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é idealizador do evento – www.institutoexito.com.br.

Para acompanhar o (Re)viva Êxito de Empreendedorismo não é necessário fazer nenhum cadastro prévio, basta acessar o canal oficial do Instituto Êxito de Empreendedorismo no YouTube e acompanhar. Serão disponibilizadas ao público quatro palestras por dia. Serviço: (Re)viva Êxito de Empreendedorismo Data: 01 de março até 16 de abril Horário: a partir das 19h Onde ver? Canal no YouTube do Instituto Êxito de Empreendedorismo - www.youtube.com/institutoexitodeempreendedorismo