Por IG - Último Segundo

Publicado 20/02/2021 18:17

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve presente em evento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas-SP, neste sábado (20) e durante seu discurso aproveitou para mandar um recado à imprensa: "Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês quanto o meu. Se alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade".

Vale lembrar que, ainda em fevereiro deste ano, o presidente esteve presente no Centro Nacional de Atletismo, em Cascavel, no Paraná, onde posou para seu eleitorado com o cartaz "Globo Lixo".

Também neste ano, após a polêmica envolvendo a compra federal de leite condensado, o presidente se reuniu com apoiadores e pediu para que a imprensa enfiasse as latas "no rabo" e fosse à "pqp".