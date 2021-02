Petrobras Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 13:28 | Atualizado 21/02/2021 14:48

As perdas acumuladas até a última sexta-feira (19) somam R$ 60 bilhões e devem chegar a R$ 100 bi nesta segunda (22) devido a intervenção do governo na companhia. Os investidores da petroleira se preparam para vender as ações da estatal, segundo reportagem publicada pelo Valor Econômico.



Os números consideram a desvalorização das ações na bolsa de valores e nas bolsas estrangeiras (onde são negociadas as ADRs, que são recibos de ações da empresa negociados nos Estados Unidos).



No Brasil, na noite de sexta-feira (19), a estatal tinha registrado um recuo de aproximadamente R$ 28,2 bilhões em valor de mercado e outros 30 bilhões com papéis no exterior. A informação foi compartilhada por banqueiros sob a condição de anonimato para a Folha de São Paulo e reproduzida pelo Valor.



Para dois dirigentes de bancos, as perdas superam aquelas provocadas pelos esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato. Na época, o valor em mercado da estatal encolheu de aproximadamente R$ 310 bilhões para cerca de R$ 225 bilhões, o que seria uma perda de R$ 85 bilhões entre o período de 2014 até 2020.



Os banqueiros afirmam que a credibilidade da companhia pode sofrer risco. O derretimento das ações é mais rápido porque houve manobra do governo para intervir na política de preços dos combustíveis, o que pode comprometer o resultado esperado da empresa, bem como o retorno para os seus investidores.



A Petrobras anunciou nesta última quarta-feira (17) reajustes de 10,2% e 15,1% para gasolina (o quarto do ano) e diesel (terceiro de 2021), que começaram a valer nesta sexta (19).