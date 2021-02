Por IG - Último Segundo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai ao Acre, nesta quarta-feira (24), visitar as regiões atingidas por enchentes causadas pelas cheias dos rios. Por conta das cheias, houve um surto de dengue, que somou-se à crise migratória na fronteira com o Peru e a falta de leitos de UTI para pacientes com covid-19.

Bolsonaro falou sobre o tema com o senador do estado Márcio Bittar (MDB) e o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) na manhã deste domingo (21).

Medidas de auxílio ao Acre

Entre as medidas que o governo federal deve anunciar está a liberação de R$ 450 milhões para diversos municípios do estado que sofreram com as enchentes.

Situação do estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou, nesta última terça-feira (16), situação de emergência e foi à capital federal na semana passada pedir ajuda para o estado, que sofre com os problemas acumulados.

Pelo menos 130 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pelas enchentes na capital e no interior. Muitos moradores foram levados para abrigos montados em escolas, igrejas e barcos. Além dos desabrigados, há várias famílias desalojadas.

Pandemia de Covid-19

Em relação à pandemia, o estado também está em nível de emergência desde 1 de fevereiro. O governo do estado já fala em temor por um possível colapso do sistema de saúde local.

No balanço deste sábado (20), o estado registrou 181 novos casos de coronavírus em 24 horas, chegando a um total de 54.743, dos quais 24.552 estão concentrados na capital Rio Branco.

No mesmo período, foram registrados seis novos óbitos, o que elevou para 957 o registro de mortes desde o início da pandemia.