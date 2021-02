Casos devem tramitar de forma simultânea no Conselho de Ética Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/02/2021 11:08 | Atualizado 22/02/2021 11:53

São Paulo - Prestes a retomar atividades, o Conselho de Ética da Câmara já definiu quais devem ser os primeiros processos a serem analisados pelo colegiado, com a definição dos relatores ocorrendo na sessão desta terça-feira: serão os casos de Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido em junho de 2019, e de Daniel Silveira, preso em flagrante após divulgar vídeo com ameaças aos ministros do STF e ao próprio Supremo.

Segundo o jornal O Globo, a informação foi confirmada pelo próprio presidente do colegiado, o deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que revelou ainda que os dois processos devem tramitar de forma simultânea, enquanto o restante dos casos que aguardam julgamento seguirão o fluxo normal. A "atenção especial" se deve ao fato de ambos terem gerado grande repercussão pública.

Além da tramitação conjunta, outro ponto que une os dois episódios é a pressão por uma possível cassação dos envolvidos. Acusado de quebra de decoro, Silveira chegou a pedir desculpas na sessão da última sexta-feira, quando sua prisão foi mantida pelo plenário da Câmara, o que é visto por seus apoiadores como um "amenizador" e poderia levar o processo no rumo de uma suspensão de mandato.

Já a pastora Flordelis, que também é acusada de quebra de decoro por seu suposto envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, foi suspensa pelo PSD e convive com uma tornozeleira eletrônica desde o último mês de outubro.

Ainda de acordo com a publicação, a expectativa é de que a Comissão de Ética instaure os processos contra Flordelis e Silveira e designe os relatores para avaliar as representações que pedem as cassações dos mandatos. A partir daí, os deputados terão 10 dias para apresentarem suas defesas. Por fim, serão mais 10 dias até a apresentação do parecer final e votação.