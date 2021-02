Damares Alves e Jair Bolsonaro Alan Santos/PR

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/02/2021 12:27

São Paulo - Apontada recentemente como um dos possíveis nomes para compor a chapa do presidente Jair Bolsonaro em 2022, a ministra Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, negou ter qualquer pretensão de assumir um cargo nas próximas eleições. Em entrevista à Globonews, ela afirmou que sua popularidade se deve ao fato de ser "chão de fábrica" e que pretende apenas "continuar a fazer o que está fazendo".

"Vice-presidente? Isso é loucura. Posso sair pelo Brasil no período eleitoral pedindo votos para aqueles em quem acredito. "Não vou subestimar o patrimônio político que ganhei e posso usar isso para eleger as pessoas certas. É melhor me deixarem livre pedindo votos para quem eu acredito, a exemplo do presidente Bolsonaro", disse Damares.

Questionada sobre a atuação do governo no combate à pandemia da Covid-19, a ministra voltou a exaltar a cloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada contra a doença, e parabenizou cientistas que, segundo ela, "estão reconhecendo que é um remédio poderoso".

Sobre a atuação do ministro Eduardo Pazuello, Damares disse que ele "deu conta do recado" e "fez o dever de casa", pegando um ministério no meio de uma pandemia. Por fim, ainda elogiou a atuação do Governo Federal, disse que o Brasil ainda vai "surpreender o mundo" e negou que o país tenha feito um genocídio de povos indígenas: "diziam que iríamos dizimar. 590 morreram. O governo não se omitiu na questão, cuidamos dos nossos povos".