Ex-ministro da Educação e atual representante do Brasil no Banco Mundial, Abraham Weintraub entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o psolista Guilherme Boulos, acusando-o de injúria e difamação por conta de uma publicação nas redes sociais em que é chamado de "imbecil".

Segundo informações do blog do jornalista Ancelmo Gois, a queixa-crime de Weintraub pede que a Justiça paulista convoque o líder do Psol a depor para explicar o conteúdo da mensagem. Além disso, solicita que a pena seja elevada pelo fato de ter ocorrido em "meio que facilita a divulgação da calúnia".

A postagem questionada cita Weintraub como um dos "três imbecis" responsáveis pela falta de insumos vindos da China para a produção de vacinas no país, o que poderia atrasar o processo de imunização contra a Covid-19. Além dele, são citados o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.