Angela Gonçalves foi surpreendida por um desconhecido que invadiu a sua casa Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 09:40 | Atualizado 23/02/2021 11:01

Um homem invadiu a casa de uma enfermeira na cidade de Paranaguá (PR), a 90 km de Curitiba, enquanto ela gravava um vídeo de dança, na tarde da última quarta-feira. As imagens mostram que o desconhecido observa Angela Gonçalves, depois empurra o portão e invade a residência da mulher, que estava com a filha de 11 anos no momento.

Ela foi surpreendida pelo invasor que ainda tentou agarrá-la. A mulher reagiu e expulsou o homem com socos e empurrões. Ela também deu uma voadora no desconhecido, que fugiu do local. "Se o instinto fosse de medo, ele com certeza teria me contido sem poder medir força, e o pior poderia ter acontecido. Estávamos na casa eu e minha filha de 11 anos!!! Se o portão estivesse trancado, como se trata de um tarado, ele teria pulado!! Talvez, naquele momento poderia ser pior ainda, porque ele não fugiria na forma que correu, ele me bateria...", publicou Angela em seu perfil no Facebook. Ela registrou o caso na delegacia de Paranaguá.

Publicidade

Para assistir, clique em 'assistir no Facebook'

Publicidade

Em outra publicação, Angela rebateu críticas de que o vídeo seria forjado: "Será mesmo que temos que virar estatística de crimes contra a mulher para os outros acreditarem? Homem espia, invade minha casa, cachorro 10 anos não avança, mas também não se alegra com a entrada do suspeito, tira os chinelos porque saberia que atrapalharia nos atos dele, sorri pra me confundir como se fosse um conhecido, vem ao meu encontro pra me abraçar.... Eu tinha que fazer o que!? Passar cafezinho pra ele???", disse.

fotogaleria

Publicidade

"A mulher tem silhuetas que envolvem o pensamento de um homem, criança tem uma voz angelical que os seduzem... E a culpa é nossa!?? Mulheres falando em armação, ou que ele era meu conhecido, enfim.. Maníaco geralmente está dentro da nossa própria casa, e você não enxerga porque não quer", alerta a enfermeira.