Por IG - Último Segundo

Publicado 23/02/2021 10:21 | Atualizado 23/02/2021 10:37

O apresentador Luciano Huck ainda busca viabilizar a sua candidatura para a disputa das eleições presidenciais de 2022. Com cenário político nebuloso, Huck ainda não decidiu qual campo ideológico integrará e, atualmente, seis partidos mantém conversas com o comunicador para iniciar uma corrida ao Palácio do Planalto: PSDB, DEM, PSD, PSB, Cidadania e Podemos. As informações são da Folha de S.Paulo.

Ainda que nada tenha sido confirmado oficialmente, Huck cultiva amizades em diferentes níveis de proximidades com estes partidos e é aconselhado pelos membros a tomar caminhos opostos.

Há quem acredite que o melhor momento para o apresentador se apresentar como presidenciável seja o quanto antes. Outros, argumentam que a melhor opção é manter o diálogo e esperar uma definição no cenário político nacional.

Mesmo sem uma definição na estratégia que será utilizada, Huck têm se posicionado a cerca de temas polêmicos em suas redes sociais, como a gestão na área da saúde durante a pandemia e a interferência de Jair Bolsonaro (sem partido) na Petrobras.

Conselheiros do comunicador indicam que o melhor caminho seja e posicionar mais ao centro, em oposição ao Bolsonaro, mas sem se aproximar em setores mais à esquerda. O problema está na quantidade de opções que, ao que tudo indica, seguirão por esse caminho: João Dória (PSDB-SP), Eduardo Leite (PSDB-RS), Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e Sérgio Moro (sem partido) já se movimentam para ocupar o chamado "centro democrático".