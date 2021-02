Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça Marcello Casal JrAgência Brasil

Por iG

Publicado 23/02/2021 13:31 | Atualizado 23/02/2021 13:32

Brasília - André Mendonça, ministro da Justiça, foi contestado por ministros que compõe o Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a informação de que a delegada Érika Marena, que conduziu as investigações da Lava Jato, teria registrado um depoimento de uma testemunha sem ocorrer de verdade. A Polícia Federal, subordinada do ministro, declarou que apuraria acontecimento. As informações foram apuradas pela Folha de São Paulo.



O planejamento de Marena foi revelado pelos diálogos hakeados dos procuradores Deltan Dallagnol e Orlando Martello Júnior. Durante fala, Dallagnol diz que Marena pode “sair muito queimada nessa” e que “pode dar falsidade contra ela”.

De acordo com o Ministério Público Federal do Paraná, o depoimento em questão foi do acusador Fernando Moura, que em seu depoimento à PF disse uma coisa e depois diante da Justiça negou sua fala. “É natural que possa ter havido questionamentos e especulações, entre os procuradores, sobre terem havido todos os cuidados necessários na colheita do depoimento” pela PF, diz o MPF.

Em seguida, foi confirmado que “todos os depoimentos do colaborador na Polícia Federal foram tomados com sua presença acompanhada de advogados”.