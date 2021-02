Daniel Silveira Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 23/02/2021 17:03 | Atualizado 23/02/2021 17:05

Brasília - Apesar de preso desde o dia 16 e com processo no Conselho de ética aberto na Câmara nesta terça-feira (23), Daniel Silveira (PSL-RJ) continua recebendo salários e verbas para o gabinete sem qualquer restrição.



Dentre os gastos para a máquina pública com o deputado, está o salário de R$ 33.763, além de R$ 55.759,97 de cota ao mês para despesas como material de escritório e gasolina, além de uma verba de mais de R$ 110 mil para pagar assessores e funcionários do gabinete.

Pelo fato de continuar sendo deputado, os benefícios referentes ao cargo são mantidos, Além disso, apesar de estar preso, ainda não é condenado pela justiça.

O processo contra ele instaurado no Conselho de Ética pode levar a perda de mandato, contudo, pode levar meses, ou terminar com punições brandas.

Na última sexta (19), por 364 votos a favor, a Câmara decidiu em votação no plenário que Silveira continuasse preso. Ele continuará detido no Batalhão da Polícia, em Niterói, no Rio de Janeiro, até que o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) reconsidere a situação.