Homem foi preso por estupro de vulnerável Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/02/2021 11:42

São Paulo - Um homem de 63 anos foi preso na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, no último final de semana, após passar a mão no órgão genital de uma menina de apenas 11 anos e por ameaçar a família da vítima com um fação.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da menina ligou para polícia denunciando o homem, que é conhecido pelo apelido de "Surdinho", por abusar da criança. A mulher contou que estava dormindo dentro do barraco onde mora, quando acordou com o filho, de 8 anos, gritando "sai daqui, sai daqui".

Ao ir para o quintal, onde os dois filhos brincavam na piscina, o menino disse que o homem passou a mão na menina. Quando viu a cena, a mãe expulsou o homem da casa.

Na sequência, ele voltou revoltado e com um fação na mão e começou a ameaçar a família. A polícia então foi acionada e ele foi encontrado na casa dele.

Além do fação, os policiais também encontraram um revólver calibre 22, com carregador e duas munições. Ele foi preso suspeito de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.