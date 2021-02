Brasil

Vídeo: Bolsonaro abandona coletiva ao ser questionado sobre decisão do STJ que beneficia Flávio

Presidente encerrou a entrevista coletiva que realizava, no Acre, e saiu as pressas ao ser questionado sobre decisão do STJ que beneficia seu filho

Publicado 24/02/2021 14:39 | Atualizado há 12 minutos