O deputado Fernando Rodolfo afirmou que ainda não tem uma opinião formada sobre o caso

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:03 | Atualizado 24/02/2021 17:05

Rio - O deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) foi o escolhido do presidente do Conselho de Ética da Câmara, Juscelino Filho (DEM-PA), para ser o relator do processo envolvendo o deputado Daniel Silveira, parlamentar que está sendo analisado pelas ofensas proferidas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, Rodolfo fica responsável por fazer o relatório sobre o caso, que será votado na casa, e pode terminar com a cassação do mandato de silveira.

Em entrevista à CNN, o deputado afirmou que ainda não tem um parecer sobre o assunto, mas que vai agir com “serenidade e equilíbrio”. Nos bastidores da Câmara, Fernando Rodolfo tem uma relação próxima com Arthur Lira, presidente da casa, e deve abordar em seu relatório pontos que sejam do interesse de Lira.



“Não tenho opinião formada ainda, mas farei um relatório com serenidade e equilíbrio”, afirmou.

A previsão é de que até o final da semana Rodolfo apresente um relatório preliminar para dar prosseguimento ao Conselho de Ética. Esse, porém, ainda não aborda pontos sobre a conduta de Daniel Silveira.

Além de abrir processo contra Silveira, o Conselho de Ética também instaurou procedimento para analisar as denúncias que pesam sobre a deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Alguns parlamentares argumentam, inclusive, que uma eventual cassação do mandato da deputada pode aliviar o cenário para Silveira.