Por IG - Último Segundo

Publicado 24/02/2021 22:04

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu aglomeração com mais de 400 pessoas no Planalto durante cerimônia de posse do novo ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA).

Além de Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão, boa parte dos convidados estavam sem máscara.

Ministros, parlamentares, servidores e, segundo o ministro Luiz Eduardo Ramos, 265 prefeitos participaram da solenidade. A causa da grande quantidade de prefeitos era o prazo para apresentação de emendas parlamentares para o orçamento deste ano.

Poucos políticos usavam máscara. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a mulher do presidente, Michelle Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, o Brasil alcançou a marca de 250 mil mortes em decorrência da covid-19, segundo dados do consórcio de imprensa.