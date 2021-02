Culto reuniu mais de 2 mil pessoas em Curitiba Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 25/02/2021 10:26

São Paulo - Agentes da fiscalização sanitária interditaram, no fim da noite de quarta-feira, um culto religioso com mais de duas mil pessoas em uma igreja de Curitiba, no Paraná. Os participantes estavam aglomerados e sem manter o distanciamento social.

Durante a ação da fiscalização, foram aplicadas três multas, que somaram R$ 150 mil. A fiscalização ocorreu a partir de denúncia da população, que verificaram os movimentos na igreja.

Situação em Curitiba

Na quarta, a Prefeitura de Curitiba determinou o retorno da bandeira laranja na cidade. Com a medida, estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, como casas de shows, circos, teatros, cinemas e museus, voltam a ficar proibidos.

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria de Estado da Saúde, a capital paranaense tem 84.597 casos confirmados de Covid-19 e 2.487 pessoas morreram por conta do vírus.