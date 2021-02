Casa de casal que morreu de Covid-19 no mesmo dia é invadida e roubada Reprodução

Por iG

Publicado 25/02/2021 13:24

João Pessoa - A casa e a oficina do casal que morreu por Covid-19 no mesmo dia foram invadidas e tiveram objetos furtados na madrugada desta quarta-feira (24), em Cajazeiras, na Paraíba.



Dentro os itens roubados da casa estão aparelhos de TV e outros pertences pessoais que eram do casal. Já da oficina, foram furtados todos os objetos já instalados. As câmaras do sistema de segurança, que fazia o monitoramento da residência, também foram levadas. Além do furto, o espaço também foi depredado pelos criminosos.

A delegada Cristiana Pires, que investiga o caso, acredita que quem cometeu o crime possui conhecimento técnico sobre os equipamentos e que a ação foi planejada.

"Foram materiais de valor econômico bem considerável. Pela forma com que forma manuseados os equipamentos, deixa claro que são pessoas que têm conhecimento técnico", relatou a Cristiana, em entrevista ao G1.

A polícia segue com as investigações, mas ainda não identificou os suspeitos responsáveis pelo roubo.

José Carlos tinha 36 anos e Lívia Gonçalves tinha 35 anos. Eles morreram na segunda-feira (22), com um intervalo de cerca de 20 minutos após complicações em decorrência da Covid-19. O casal deixa duas filhas adolescentes.