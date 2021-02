O sapato da criança foi encontrado ao lado do rio Divulgação

Por iG

Publicado 25/02/2021 15:21

Belo Horizonte - Nesta quinta-feira (25), o Corpo de Bombeiros realiza as buscas por uma bebê de um ano e nove meses que pode ter sido jogada em um rio pelo próprio pai, em Silvianópolis, no Sul de Minas Gerais. O homem, de 21 anos, se matou. As informações foram noticiadas pelo portal O Tempo.



De acordo com a polícia, os pais da criança haviam discutido na última terça-feira (23) e o homem saiu com a bebê da cidade de Turvolândia, onde a criança morava. Ele teria dito que levaria a menina para a casa da avó paterna. A mãe da criança, de 16 anos, já tinha pedido a separação e ele ia sair de casa.

Na quarta-feira (24), a jovem ligou para o pai da menina para saber sobre a filha, mas as ligações não foram atendidas. Mais tarde, os familiares dele disseram que não tinham notícias de Wallace Rodrigues e, depois, o corpo dele foi encontrado na zona rural da cidade. Segundo a polícia, o homem se enforcou.

A criança, no entanto, não foi encontrada, somente o sapato dela, que estava perto do rio Sapucaí, levantando a suspeita de que ela teria sido jogada no local. Os bombeiros informaram que buscas com técnicas de mergulho estão sendo feitas na região desde quarta, mas ela ainda não foi identificada.

O corpo de Rodrigues foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Pouso Alegre, também no Sul de Minas.