Publicado 25/02/2021 18:29

Belo Horizonte - Uma mulher de 32 anos foi presa na última quarta-feira (24) após furtar vestidos de uma loja onde horas depois participaria de uma entrevista de emprego como vendedora no local. O caso ocorreu no centro de Belo Horizonte.



Na manhã de quarta (24), a mulher, que não teve identidade revelada, foi até uma loja dizendo que gostaria de trocar uma peça de roupa. Amanda Mikaelly, supervisora do estabelecimento, autorizou a troca e a deixou escolhendo as roupas.

Aproveitando a distração da supervisora, a mulher entrou no provador e guardou dois vestidos na bolsa.

Cerca de 40 minutos depois da cliente ter ido embora, Amanda fez uma conferência no estoque e notou que estavam faltando dois vestidos, os mais caros da loja, que custam R$ 179,99 e R$ 149,99. Avisado, o dono do estabelecimento passou a verificar as imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito do crime.

O curioso é que a mulher que furtou a loja, havia entregado currículo no local dias antes para um cargo de vendedora.

"Ela tinha entregado o currículo a uma loja da marca no Barreiro. Pedi às supervisoras de outras unidades que me enviassem os currículos recebidos e gostei muito do dela. A equipe marcou uma entrevista e, às 17h40, ela voltou, com outra roupa. Não reconheci que era a mesma pessoa que tinha visitado a loja mais cedo", conta a supervisora ao G1.

Ao analisar as imagens, o proprietário reconheceu a mulher como quem furtou, e ao vê-la na loja fazendo a entrevista, de imediato a acusou pelo crime e chamou a polícia.

"Quando a polícia chegou e disse o que estava acontecendo, eu nem acreditei. Eu estou decepcionada, porque ia contratar uma pessoa que me passou para trás. Eu tinha gostado tanto dela, do currículo e do atendimento, que já ia marcar o exame admissional para hoje (quinta-feira)", completa a supervisora Amanda.

A mulher, presa em flagrante, confessou o crime. Na delegacia, prestou depoimento, pagou fiança no valor de R$ 734 e foi liberada. A mãe da acusada se dispôs a devolver os vestidos.