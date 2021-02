Rapaz é preso após matar cachorro a pancadas Reprodução

Por iG

Publicado 26/02/2021 13:30 | Atualizado 26/02/2021 13:32

Belo Horizonte - Um cachorro foi morto a pancadas por um rapaz de 21 anos no município de Marliéria, região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O caso aconteceu na última quinta-feira (25).



As imagens das câmeras de segurança mostram o jovem, com um pedaço de madeira nas mãos, acertando violentamente o cão.



O homem argumentou que não tinha a intenção de matar o animal, somente de afastá-lo de sua residência. Mesmo assim, o rapaz foi preso.