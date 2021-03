Por IG - Último Segundo

Publicado 22/03/2021 11:12 | Atualizado 22/03/2021 11:13

O ex-presidente Michel Temer (MDB), que hoje possui 80 anos de idade, busca se posicionar no jogo político para disputar a corrida à presidência em 2022. As informações são do jornalista Ancelmo Gois.

Segundo o jornalista, amigos de Temer já criaram um grupo no aplicativo WhatsApp chamado 'Michel Temer 2022', para viabilizar uma eventual disputa eleitoral.

Publicidade

participação num suposto esquema de corrupção num dos portos de São Paulo. Na última semana, o ex-presidente foi absolvido pela Justiça Federal das acusações de umanum suposto esquema denum dos portos de São Paulo.

Durante a sua gestão, Michel Temer obteve uma das piores avaliações da história, com 82% de rejeição. Antes de deixar o cargo, porém, esse número diminuiu 20 pontos percentuais e caiu para 62%.