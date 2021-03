De acordo com jornalista, Temer teria articulado com apoiadores uma possível candidatura Reprodução

Publicado 22/03/2021 20:14 | Atualizado 22/03/2021 20:14

Brasília - O ex-presidente Michel Temer negou, na tarde desta segunda-feira (22), que será candidato à presidência da República em 2022. As articulações de Temer para viabilizar a candidatura foi divulgada neste fim de semana pelo jornalista Anselmo Gois.



Nas redes sociais, o ex-presidente se disse “lisonjeado” com a possibilidade, mas afirmou que a “única candidatura” será para tomar a segunda dose da vacina contra à Covid-19. Temer recebeu a primeira dose do imunizante em 27 de fevereiro.

“Recebi a notícia de que amigos lançaram a minha candidatura. Fico lisonjeado, porque é um reconhecimento ao meu governo. Mas a única candidatura a que me disponho é a tomar a 2a dose da vacina. Nada mais!”.

Temer em 2022

O jornalista apurou que Michel Temer já estaria articulando com aliados uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2022. De acordo com Gois, amigos e políticos que apoiam Temer teriam criado um grupo no WhatsApp com o nome “Michel Temer 2022”.

Fiado ao MDB, Temer foi presidente entre os anos de 2016 e 2018, após o impeachment de Dilma Rousseff. O emedebista obteve a maior taxa de rejeição da história de um presidente, com 80%. No entanto, meses antes do fim do mandato, a rejeição de Temer era de 60%.