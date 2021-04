Avião de deputado sofre pane seca após ter combustível furtado Divulgação / Polícia Civil

Por iG

Publicado 17/04/2021 13:46

Salvador - O avião pertencente ao deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA) sofreu uma pane seca em um dos dois motores, enquanto voava a caminho de Salvador, na Bahia. O acidente ocorreu após 200 litros de combustível terem sido furtados por dois homens, na cidade de Itapetinga, sudoeste da Bahia, de acordo com informações da Polícia Civil.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o vigilante e o outro homem, também envolvido no crime, foram apresentados na delegacia de Itapetinga, na quinta-feira. Apesar do susto, o piloto, que não teve o nome divulgado pela polícia, pousou em segurança em Salvador. O deputado não estava na aeronave.



O vigilante confessou o roubo, mas o outro suspeito negou ter participado do crime. Ambos foram ouvidos e liberados porque havia passado o tempo da prisão em flagrante.

Ao G1, o Antônio Roberto Gomes Silva Júnior, à frente do caso, explicou que na manhã da última terça-feira (13), após 40 minutos de voo de volta para a capital baiana, houve uma pane seca no motor direito. Mas, a aeronave conseguiu pousar no aeroporto de Salvador, onde foi constatado a falta de aproximadamente 200 litros de combustível.



"A subtração do combustível por pouco não causou a queda da aeronave. O vigilante contou em depoimento que o comparsa subtraiu o combustível porque precisava de dinheiro. O vigilante ainda mostrou aos policiais como era retirado o combustível, através de um dreno que fica sob as asas das aeronaves", falou.



"O carro foi localizado e apreendido. No porta-malas, foi encontrado um vasilhame com um resto do combustível. Havia um forte odor no carro. O material foi levado para a perícia", acrescentou o delegado.