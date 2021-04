Aeronave sofreu um acidente no início da tarde desta terça-feira (20) Reprodução/ TV Globo

Por iG

Publicado 20/04/2021 16:48 | Atualizado 20/04/2021 16:52

Belo Horizonte - No início da tarde desta terça-feira (20), um acidente envolvendo um jatinho no Aeroporto da Pampulha , em Belo Horizonte (MG), deixou um morto e dois feridos. A aeronave estava descendo a pista de pouso e não conseguiu parar, saindo da pista. De acordo com a Infraero, apesar da ocorrência, o jato continuou dentro dos limites do aeroporto.

A pista de pouso e decolagem ficou interditada das 13h55 até 14h29. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente deixou três vítimas. Os dois pilotos ficaram presos às ferragens até as 15h30, e um deles acabou morrendo. Uma terceira vítima foi retirada da aeronave e sofreu escoriações com o impacto.



Ainda não se sabe o que levou o avião a ter continuado o trajeto e não parado a tempo. De acordo com os bombeiros, a princípio, o trem de pouso da aeronave não abriu. Quando o jato saiu da pista após o pouso, estava realizando um "voo de teste", informou a Infraero. A acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).