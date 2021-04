Flavio Bolsonaro vai atuar como advogado em Brasília Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 20:06

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), anunciou, nesta quarta-feira (21), que irá atuar como advogado em Brasília. A novidade foi compartilhada pelo parlamentar através de um post em seu perfil oficial no Instagram.

"Sou advogado inscrito na OAB/RJ desde 2006 e agora, com muita honra, recebi a OAB suplementar do Distrito Federal das mãos do Dr. Délio Lins e Silva Jr., presidente da OAB/DF. Minha atuação em Brasília se inicia via sociedade individual de advocacia e estou apto a atuar em qualquer causa em que eu não possua impedimento", escreveu o filho Zero Um do presidente.