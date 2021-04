Arthur Lira (PP-AL) Michel Jesus/agência Câmara

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/04/2021 12:00 | Atualizado 22/04/2021 12:04

Rio - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira (22) que a Câmara se orgulha de ter ajudado a construir leis robustas na área de meio ambiente. "Mas o desafio tecnológico, logístico e financeiro de fiscalizar e monitorar o último continente verde é imenso. Para esta tarefa, o Brasil está aberto para todo o apoio global", afirmou em suas redes sociais.

40 países participam hoje e amanhã da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo dos Estados Unidos. Lideranças de mais departicipam hoje e amanhã da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo governo dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos convidados a falar sobre o combate às mudanças climáticas na reunião virtual

Publicidade

"A Amazônia e todos os nossos biomas são ativos globais. Mas são patrimônio do povo brasileiro. Fica aqui nosso compromisso com a preservação, utilizando as suas riquezas de forma sustentável e equilibrada. As leis aprovadas pelo Congresso na área ambiental foram fruto de debate democrático entre todas as partes interessadas. São modernas e atuais. Mas sempre há espaço para melhorar. Seguiremos buscando o aperfeiçoamento e respeitando a segurança jurídica", continuou.

Lira lembrou que as leis estão acima de qualquer governante. "E a Câmara sempre contribuiu com marcos legais importantes na área da sustentabilidade. Mas o mundo precisa compreender que o desafio logístico, tecnológico e financeiro de monitorar e fiscalizar a Amazônia é gigantesco. E que por isso, pedimos apoio e cooperação das nações mais desenvolvidas", concluiu.