Senador Jorge Kajuru Pedro França / Agência Senado

Por iG

Publicado 22/04/2021 17:52 | Atualizado 22/04/2021 17:53

Brasília - O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) declarou nesta quinta-feira (22) ter intenção de disputar a Presidência da República nas eleições de 2022.



"Revoltado com a falta de amor ao Brasil, lanço minha candidatura à presidência da República! Brasil de verdades e soluções! Se o Huck é candidato, por que não posso ser?", indaga o congressista goiano.

O nome do parlamentar ganhou força no cenário político nas últimas semanas após Kajuru divulgar conversas que teve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



No diálogo, que segundo o senador, teve autorização de ser divulgado, Bolsonaro pressiona para ser ingressado pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), cobra a inclusão de governadores e prefeitos na CPI da Covid e inclusive diz que “sairia na porrada” com outro senador, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que faz parte da Comissão.