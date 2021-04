Wilson Witzel com o irmão, o sargento da PM paulista, Douglas Renê Witzel Reprodução Facebook

São Paulo - O irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi preso por posse ilegal de arma nesta quinta-feira (22), em Jundiaí, São Paulo. Douglas Renê Witzel é sargento da Polícia Militar de São Paulo e foi um dos alvos da Operação Rebote, deflagrada pelo Ministério Publico Estadual e pela Corregedoria da PM.

A Justiça Militar expediu um mandado de busca e apreensão na casa do sargento após uma investigação constatar que ele era chefe de policias militares que furtavam caixas eletrônicos, informou o G1. Na residência, agentes encontraram um revólver calibre 38, com a numeração raspada, municiado com seis cartuchos intactos; um simulacro de pistola, uma munição íntegra calibre 32 e dezenas de cartuchos deflagrados, de calibres 380, 38 e 40.

Douglas e as armas foram levados para a delegacia e, no local, ele foi autuado por posse ilegal de arma. Segundo a polícia, o irmão de Witzel será transferido para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista.

A operação recebeu o nome de Rebote por ter tido como origem a investigação de integrantes que permaneceram no crime organizado após a Operação Macuco, realizada em agosto do ano passado.

Governador afastado

Wilson Witzel (PSC) foi afastado do governo do Rio após se tornar réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de envolvimento em desvios de recursos na área da saúde. O julgamento do pedido de impeachment foi marcado para dia 30 de abril.