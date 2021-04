O presidente Jair Bolsonaro encontrou com apoiadores em Manaus nesta sexta-feira Reprodução

Publicado 23/04/2021 16:49 | Atualizado 23/04/2021 16:59

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que não usava máscara, se encontrou com apoiadores, que se aglomeraram em frente ao Centro de Convenções do Amazonas, em Manaus, nesta sexta-feira (23).



Bolsonaro segurou no colo uma criança fardada com o uniforme da "força tática" da Polícia que segurava uma arma de brinquedo.



Homenageado com o título de cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa local, o presidente usou o discurso para enaltecer feitos do Ministério da Saúde e do governo federal durante a pandemia, apesar do Brasil registrar mais de 380 mil mortes pela Covid-19.



"Conseguimos, com a equipe que temos em Brasília, colaborar para que os danos desta pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde que tive há até pouco tempo, o senhor Pazuello“, declara o chefe do executivo, que chegou a "pedir a Deus" pelo fim da pandemia.